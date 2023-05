Alice canta Battiato: il tour "Eri con me" ha fatto tappa al teatro delle Muse di Ancona

Un sodalizio artistico che va oltre i limiti della vita umana. Quella vita venuta a mancare a Franco Battiato, ma non alla sua musica, che continua a risuonare grazie alla voce di Alice. A creare un'atmosfera intima e profonda, il violoncello di Chiara Trentin e il pianoforte di Carlo Guaitoli, per tanti anni collaboratore di Battiato.

La serata si è svolta alle Muse di Ancona, teatro che porta con sé un vivo ricordo nel cuore di Alice. "Eri con me" è il titolo dell'album in cui Alice canta Battiato, ma anche il nome del tour a cui la tappa marchigiana appartiene.

Non mancano storiche canzoni come “La cura”, quelle dai diversi periodi compositivi di Battiato e quelle nate dalle loro numerose collaborazioni a partire dal 1980, come Per Elisa, che valse ad Alice la vittoria al festival di Sanremo.

Una serata alla quale hanno preso parte solo apparentemente 3 musicisti. Il quarto, indimenticato, è riuscito ugualmente a non mancare l'appuntamento.