Orte-Falconara, Baldelli: "Confidiamo in nuove scadenze dal Governo o in una rimodulazione"

Nel giorno in cui il ministro Raffaele Fitto parla alle Camere del futuro del Pnrr, le Marche attendono risposte per un progetto, la Orte-Falconara, ormai di vecchia data.

Fiducioso - si dice ai nostri microfoni - l'assessore alle Infrastrutture Francesco Baldelli: "Se non ci sarà una revisione delle scadenze previste (oggi fissate al 2026, ndr) confidiamo in quello che di norma accade, cioè una rimodulazione". Fondi che potrebbero anche essere di diverso tipo. Non provenienti dal Pnrr, ma di coesione. O di altra forma. La risposta, in ogni caso, è attesa dall'esecutivo Meloni.

Gli altri progetti per la Orte-Falconara

Intanto a Rosora, in provincia di Ancona, sono stati presentati progetti ulteriori proprio per la Orte-Falconara. Soppressione di un passaggio a livello, sottovie e rotatorie per 9 milioni di euro. E con l'occasione il presidente della provincia Daniele Carnevali ha fatto sapere di aver ricevuto conferme sul via alle gare per il lotto Genga-Serra San Quirico a maggio 2023.

Nel servizio video, le interviste a Francesco Baldelli, assessore regionale alle Infrastrutture, e a Daniele Carnevali, presidente della provincia di Ancona.