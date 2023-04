Pasqua salata nella pasticcerie per i rincari delle materie prime

Colombe e uova di Pasqua più care per le festività a causa dei rincari degli ingredienti. A subire il maggior rialzo sono i lievitati con un aumento dei listini all'ingrosso della farina del 13% circa rispetto allo scorso anno, a cui si aggiungono le fluttuazioni dei costi di gas ed energia. Nei prodotti lattiero caseari il burro è l'unico a mantenere una stabilità del prezzo, mentre latte e formaggi per la preparazione delle pizze di Pasqua registrano rincari. I pasticceri sono costretti a ridurre i margini di guadagno per non incidere su qualità e prezzi al consumo, che comprometterebbero la fidelizzazione della clientela. Nel servizio le interviste a: Claudio Salvi responsabile Cna agroalimentare Pesaro e Urbino; Letizia Galli titolare del bar pasticceria e di Jacopo Baioni pasticciere.