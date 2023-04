Le aziende fornitrici di dispositivi medici: "Payback da 136 milioni di euro insostenibile"

136 milioni di euro. E' la cifra che le aziende fornitrici di dispositivi medici dovrebbero pagare alla Regione entro il 30 giugno.

E' il meccanismo del payback sanitario: Regione e aziende sanitarie hanno sforato i tetti di spesa per i dispositivi e, per una legge del 2015 diventata operativa solo nel 2022, devono rifarsi in parte sulle imprese fornitrici.

Per le Marche gli sforamenti dal 2015 al 2018 ammontano a oltre 292 milioni di euro. Gli anni dal 2019 al 2021, compreso quindi il periodo della pandemia, non sono ancora stati conteggiati.

Il decreto energia varato recentemente dal governo stanzia 1miliardo e 85 milioni - 75 milioni per le Marche - da “scontare” alle aziende a patto però che ritirino i ricorsi pendenti ai Tribunali amministrativi regionali e al Tar del Lazio contro la legge.

Le aziende dovrebbero saldare i conti entro il prossimo 30 giugno. “Pagare è impossibile” dicono le imprese.

Nel servizio l'intervista a Cristiana Cori, presidente dell'Associazione Aform che raccoglie alcune delle aziende coinvolte