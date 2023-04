Andreea Rabciuc, riprese le ricerche. Sopralluogo dei carabinieri tra Moie e Monte Roberto

Circa tre ore di sopralluogo in un terreno agricolo della Boccolina di Maiolati Spontini. Una zona scelta perché quei campi erano nella disponibilità di Simone Gresti, unico indagato - al momento - per la scomparsa della fidanzata, Andreea Rabciuc, 27 anni all'epoca dei fatti.

Le ricerche del corpo sono partite poco prima delle dieci, con carabinieri, vigili del fuoco volontari e un cane dell'unità cinofila. Il sopralluogo si è concentrato in due diversi punti, in quel campo che - dice il legale di Gresti, Emanuele Giuliani - viene usato dal padre dell'indagato come orto. Un atto dovuto che, secondo il legale, "andava fatto anche prima ma che non fornisce novità alle indagini".

Sul posto anche l'analista forense della procura Luca Russo e la pm titolare del fascicolo, Irene Bilotta, che al termine delle ricerche ha detto di "non aver, per il momento, trovato nulla". Martedì c'è stato un altro sopralluogo, in un diverso terreno agricolo a Jesi, sempre con esito negativo.

Il campo in cui sono state fatte le ultime ricerche dista circa due chilometri e mezzo dalla roulette sulla Montecarottese in cui Andreea Rabciuc è stata vista per l'ultima volta, nel marzo 2022. Si trovava lì con Gresti e con una coppia di amici quando, secondo la ricostruzione del fidanzato, si sarebbe allontanata in seguito a una lite, senza il suo telefono.

Le ricerche potrebbero proseguire dopo Pasqua. Anche in virtù di queste attività, la Procura di Ancona potrebbe formalizzare la proroga delle indagini, essendo passato quasi un anno dall'apertura del fascicolo