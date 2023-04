Riapre il Museo Archeologico di Arcevia. Nuovi allestimenti, più accessibile e riproduzioni 3D

E' stato riaperto al pubblico il Museo Archeologico Statale di Arcevia (Ancona). Dopo sei mesi di lavori per il riallestimento del polo museale che contiene, tra gli altri, i reperti degli antichi abitati di Monte Croce Guardia e Montefortino dove è stata scoperta una necropoli. Tante le novità illustrate da Luigi Gallo della Direzione Regionale Musei Marche e dalla direttrice del museo arceviese Claudia Casavecchia. Rinnovata la veste grafica, le didascalie sono anche in

lingua inglese e alle vetrine sono agganciate riproduzioni in 3D per la lettura tattile con relativa didascalia in Braille (italiano e inglese). Le teche hanno inoltre un'altezza tale da permetterne la fruizione anche a chi è in sedia a rotelle.

Tra i reperti sono ora esposti al Museo di Arcevia la preziosa parure di ori e parte del corredo della tomba XXIII proveniente dalla necropoli di Montefortino, oltre all'allestimento di un paesaggio preistorico dell'ultima glaciazione o la vita in un villaggio della fine dell'età del Bronzo.