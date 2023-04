Torneo Federico II, "Il rugby è meglio del calcio". Genitori e figli scelgono la palla ovale

La pioggia non ferma i giovani rugbisti. Di piccoli atleti, a Jesi, ne sono arrivati 650. Meta, mischia, touche e drop: il paradenti tra i bimbi è obbligatorio, e fino ai 13 anni maschi e femmine giocano insieme.

Tra genitori e figli il confronto col calcio torna spesso a galla. Un mondo, quello della palla tonda, dal quale molti sono usciti con pochi rimpianti. “Proprio perché ci ho giocato ho visto da dentro che c'è poca meritocrazia - dice un padre romano -, la filosofia del rugby è diversa: non si gioca per se stessi, ma per il collettivo”.



“Mio figlio sta pranzando coi suoi avversari - gli fa eco un altro genitore - e tra poco si giocheranno primo e secondo posto. Questo è lo spirito che mi piace”.