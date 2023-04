Sda Posteitaliane, lo sciopero dei lavoratori

I lavoratori protestano per la mancata rivalutazione - da parte di Sda Posteitaliane - di un'indennità di trasferta. Specie dopo l'impegno richiesto - in particolare - durante la fase emergenziale della pandemia. La trattativa - a livello nazionale, volta a uniformare le condizioni di lavoro - si è interrotta da tempo. Il magazzino della filiale - poi, come lamentano i lavoratori e i rappresentanti sindacali - non è in sicurezza.

La protesta è anche per tutelare i lavoratori in appalto, per il rifiuto di Sda Posteitaliane di costruire il primo accordo di filiera sull'internalizzazione graduale di tutti i processi produttivi, che riguardano sia gli addetti alla logistica e alla sicura movimentazione delle merci in magazzino sia i corrieri.

Nel servizio le interviste a Giacomo Vitaletti, delegato sindacale Filt-Cgil di Ancona, Andrea Bruschi, delegato sindacale Fit-Cisl di Ancona, Roger Delgado, addetto a logistica e movimentazione merci in magazzino e Franco Sbrollini, corriere di Sda Posteitaliane.