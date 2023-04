Ad Arquata del Tronto restano le pluriclassi. Dopo il sisma, sistema scuola più complesso

Aurora Lauri ha tre figli che vanno a scuola ad Arquata, nelle pluriclassi. Prima, seconda e terza insieme. Quarta e quinta accorpate. Alla primaria di Arquata del Tronto funziona così. Alle medie, invece, a settembre ci saranno solo prima e terza. Per la seconda mancano gli alunni.

Il decreto dell'ufficio scolastico regionale sulla formazione delle classi in tuta la regione, emanato pochi giorni fa, mette nero su bianco l'organico di diritto, che potrà eventualmente essere integrato con quello di fatto entro l'estate.

Poco più di un mese fa il governo aveva assicurato che con l'emendamento al decreto sisma e con lo stanziamento di risorse aggiuntiva, si sarebbero evitate le pluriclassi nel cratere. Su quelle risorse spera ora il Comune di Arquata per garantire una scuola che qui è necessaria più che altrove.

Il problema sta nella norma che prevede deroghe al numero minimo di alunni per classe solo per le scuole inagibili a causa del sisma, non per quelle semplicemente danneggiate. Ma quella di Arquata è agibile, perché ricostruita dopo il terremoto grazie alle donazioni di una fondazione.

Nel video l'intervista ad Aurora Lauri e al sindaco di Arquata del Tronto, Michele Franchi.