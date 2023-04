Imprenditori: presto un intervento del Governo sulle concessioni

Secondo il Sindacato italiano balneari, il governo può evitare di mettere a bando le concessioni e, al contempo, non violare la direttiva europea Bolkenstein, che imporrebbe la liberalizzazione del settore. Gli imprenditori chiamano in causa un pronunciamento europeo del 2016: in quel caso, i giudici avevano ribadito che le proroghe automatiche delle concessioni non sono legittime, ma con una precisazione.

La Corte di giustizia Ue ha dichiarato infatti che "la Bolkenstein si applica solo se la risorsa è scarsa, cioè solo quando non è possibile il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime - sostiene Antonio Capacchione, presidente del Sib - La mappatura ha questa funzione: individuare nuovi spazi per il sorgere di nuove imprese”.

Per i balneari, quindi, l’indagine può avere un solo esito: “Noi riteniamo che in Italia ci sia la possibilità per il rilascio di nuove concessioni demaniali e questo impedirebbe l’applicazione della Bolkenstein", conclude Capacchione.

Sulla stessa linea il Presidente delle Marche, Francesco Acquaroli, che garantisce il supporto della Regione all’operazione di mappatura avviata dal governo.