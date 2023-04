Banche: nelle Marche calo record dell'occupazione

Un tempo il posto in banca era sinonimo di stabilità, ma oggi non è più così: gli istituti chiudono le filiali per risparmiare e si affidano sempre più ai servizi digitali. Questo ha prodotto un effetto negativo sull'occupazione, che si è fatto sentire in modo particolarmente pesante nelle Marche. Secondo dati Bankitalia elaborati dal sindacato Fabi, fra il 2016 e il 2021 la nostra Regione è quella che ha subìto il calo più consistente dei lavoratori nel settore del credito: -31,7 percento, un dato che supera di oltre tre volte la media nazionale.

Per quanto riguarda invece la chiusura degli sportelli, la flessione registrata nelle Marche è la seconda più alta d'Italia: -29 percento, un dato appena inferiore al -33 percento del Molise, ma comunque superiore alla media nazionale, che si ferma al -25 percento. Una tendenza, quella alla scomparsa delle filiali, che ha importanti ripercussioni sul piano sociale, perché l’Italia è fanalino di coda in Europa nell’utilizzo dei servizi bancari digitali.

Nel video, l’intervista a Danilo Donzelli, segretario coordinatore Fabi Ancona.