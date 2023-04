Un Programma della Regione contro gli sprechi alimentari

Recuperare il cibo avanzato e redistribuirlo a fini umanitari. Questo l’obiettivo del Programma 2023 di interventi per ridurre lo spreco alimentare approvato oggi dalla Giunta della Regione Marche. Le risorse stanziate per il provvedimento ammontano a 480mila euro e saranno assegnate con bando pubblico ai Comuni, che potranno partecipare anche in forma associativa. A loro volta, i sindaci dovranno collaborare con organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, cooperative e Onlus.

L’assessore all’Ambiente, Stefano Aguzzi, spiega che il Programma punta innanzitutto a contenere la produzione di rifiuti legati allo scarto alimentare. Tra le priorità rientrano poi la raccolta e la distribuzione gratuita dei prodotti ritirati dalla vendita prima della scadenza, oltre al recupero delle eccedenze prodotte da esercizi commerciali ed eventi: quindi ristoranti, mense e catering, ma anche fiere, sagre e manifestazioni.

In concreto, il denaro potrà essere usato per acquistare attrezzature o mezzi di trasporto adatti alla conservazione degli alimenti, organizzare corsi di formazione destinati agli operatori, sviluppare software gestionali o promuovere iniziative di comunicazione e divulgazione.