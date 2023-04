A scuola di prevenzione del rischio idrogeologico

Migliorare la resilienza della popolazione per affrontare il rischio alluvioni, il sistema di previsioni e anche il monitoraggio attraverso i sensori. E' l'apporto della protezione civile, partner insieme a Regione e Università politecnica delle Marche, di un progetto europeo da quasi 10 milioni di euro per la prevenzione del rischio idrogeologico del territorio. Iniziativa per la quale l'istituto Volterra Elia di Ancona ha creato un team, in tandem con una scuola croata.

Nel video Franscesca Sini (Protezione Civile Marche), Parola Pierleoni (Dipartimento ingegneria informazioni UNIVPM) e gli studenti dell'ISS Volterra Elia.