Casa Raffaello festeggia i 150 di fondazione

E' uno dei musei più importanti d'Italia. Nelle sue stanze è nato e cresciuto il divin pittore, Raffaello Sanzio. Proprio in questi giorni ricorre il 150esimo anniversario dell'apertura al pubblico della casa. Il merito va alla "Regia Accademia Raffaello", che era stata costituita nel 1879 dal conte Pompeo Gherardi.

E proprio i membri di allora dell'Accademia decisero di intraprendere la via dell'acquisto dell'edificio, situato nel cuore di Urbino.

Nell'aprile 1873, il sodalizio riuscì a chiudere le operazioni e firmare il rogito notarile del passaggio di proprietà. Da allora milioni di turisti hanno visitato la casa-museo. Si parte dalla bottega del padre, Giovanni Santi, al pian terreno, passando per il cortile con pozzo e lavabo. Per salire ai piani superiori dove si trovano la camera da letto di Raffaello e le sale espositive dove ammirare dipinti ritratti dell'artista e collezioni di maioliche.