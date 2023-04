Ad Ancona attracca la prima nave da crociera dell'anno

Dopo gli anni della pandemia, il settore delle crociere riparte di slancio anche nelle Marche. Nel 2022 i turisti approdati nel porto di Ancona sono raddoppiati rispetto al 2021, e per quest’anno è prevista un’ulteriore crescita. Le navi attese per questa stagione nello scalo dorico sono 51, 11 in più rispetto all’anno scorso. La prima ha attraccato oggi a mezzogiorno e ripartirà alle 20: poche ore durante le quali circa mille persone hanno sfidato la pioggia per esplorare la città.

Fino al 3 novembre, la nave MSC Armonia approderà ad Ancona 30 volte, sempre di venerdì. Sono 21, invece, gli arrivi previsti da parte di navi di altre compagnie. La banchina dovrebbe essere sempre la numero 15, appena sotto il centro città. Un’occasione importante soprattutto per bar, ristoranti e negozi, anche perché il calendario degli arrivi potrebbe arricchirsi nei prossimi mesi.