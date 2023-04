L'amianto che uccide: "Il nostro dolore a lunga latenza. In attesa di bonifiche"

Doveva essere resistente, il materiale quasi eterno. E invece sono resistenti e invisibili le sue fibre che si attaccano ai polmoni e uccidono. 180 le vittime di amianto nelle marche nel 2020. Quasi 800 morti per il solo mesotelioma pleurico in 25 anni. Elisabetta Sacchi è la figlia del capocantiere dell'ospedale di Pesaro, vittima proprio del mesotelioma, e per questo oggi presidente dell'Osservatorio nazionale amianto di Pesaro.

“Non conoscevo nemmeno la parola mesotelioma, quando ha colpito mio padre e lo ha ucciso in sei mesi”, ci racconta. “Dopo di lui, si è ammalato un collega, poi altri. Poco tempo fa è morta una donna di 47 anni”.

Elisabetta si impegna per chiedere una mappatura seria del territorio. Secondo i dati del Ministero della transizione ecologica, le Marche non sono mal posizionate su questo fronte, ma è anche vero che il monitoraggio risulta fermo dal 2017. E soprattutto lenta è la fase successiva, quella della bonifica, che la legge del 1992 in materia non ha imposto, imponendo invece lo stop alla produzione e alla commercializzazione del materiale-killer.

I sindacati riuniti - Cgil, Cisl e Uil - nella giornata mondiale per le vittime dell'amianto chiedono interventi seri e urgenti: mappature, bonifiche, investimenti sia nei siti contaminati da ripulire sia nella ricerca scientifica. E poi fanno appello alla Regione perché istituisca un tavolo permanente e accorci i tempi di attuazione del Piano ambientale 2020-2025.