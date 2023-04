Donazioni di sangue in ripresa nella Marche

L’ansia da pandemia sembra essere alle spalle e l'Associazione Volontari Italiani del Sangue (Avis) registra un forte incremento delle donazioni nelle Marche.

Tuttavia sono tante difficoltà a cui fare fronte: la prima riguarda il numero di medici e infermieri, spesso insufficiente a garantire tutti i prelievi. Inoltre, l’Avis chiede alla Regione più flessibilità sugli orari d’apertura dei centri per la donazione, in modo da poter accogliere anche le persone che escono dagli uffici. Perché i donatori ci sono, ma non bastano mai.

L’Associazione punta quindi ad allargare ancora la platea dei volontari, una comunità che già raccoglie al proprio interno storie molto diverse.