Due giorni di orienteering tra Ancona, Ostra e Senigallia

Mood, Marche Orienteering Outdoor Days, la due giorni di sport orientamento fa tappa ad Ancona, Ostra e Senigallia.

Oltre duecento atleti partecipano a quattro competizioni, divisi per categorie per una disciplina in cui possono partecipare tutti. La gara di Ancona è stata scelta anche da diversi atleti sordi, come tappa di avvicinamento ai prossimi campionati europei.

Quasi la metà dei partecipanti alla due giorni di Mood sono stranieri. Molti altri arrivano da tutta Italia. Dai ragazzi delle scuole medie fino ad età più avanzate.