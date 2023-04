Marinai introvabili, e in pescheria i prezzi salgono

I mesi fra la primavera e l’estate sono decisivi per l’industria della pesca, che però quest’anno deve affrontare una difficoltà in più rispetto al passato. Si è aggravato, infatti, un problema che da alcuni anni pesa su molti settori, quello della mancanza di personale.

Il lavoro sui pescherecci impone turni di 24 ore per due, tre o quattro volte la settimana, a fronte di retribuzioni in calo. Ma meno dipendenti significa anche meno uscite in mare, e quindi meno pescato sui banchi del mercato ittico. Di conseguenza, il prezzo del pesce sale.

Inoltre, sul prodotto finale, pesa ancora l’inflazione dei carburanti: negli ultimi tempi il prezzo del gasolio è sceso, ma rimane comunque più alto rispetto all’inizio del 2022, prima che scoppiasse la guerra fra Russia e Ucraina.