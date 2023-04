Cani in mostra per essere adottati. Alcuni hanno trovato una famiglia

E' tra i più apprezzati eventi italiani dedicati ai cani da adottare. "Finalmente a casa" è l'iniziativa, ideata dal cantautore Matteo Greco, che ha visto la presenza, a Senigallia, di tutti i canili marchigiani.

Sono stati i volontari delle singole strutture d'accoglienza a presentare e raccontare le storie dei diversi animali.

Come impone il format già collaudato durante le cinque edizioni della manifestazione, uno dopo l'altro hanno sfilato sul palco allestito in piazza del Duca e si sono mostrati alle possibili nuove famiglie. Si è puntata soprattutto ad affidare cani in età avanzata.

Ottimo il risultato raggiunto: molte bestiole sono state adottate immediatamente, mentre per altre sono state fissate le prenotazioni di visite mirate direttamente al canile di appartenenza, per un possibile affido. L'evento è stato monitorato da un servizio veterinario.