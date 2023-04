Un incontro sulla sofferenza psichiatrica per i 25 anni della Comunità San Claudio di Corridonia

La sofferenza psichiatrica. Le difficoltà dell'assistenza. Sono questi i temi di attualità, su cui si è discusso al Cinema Conti di Civitanova. Relatore d'eccezione il cardinal Matteo Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Presidente della Conferenza episcopale italiana, insieme a Don Vinicio Albanesi, presidente della Comunità di Capodarco.

Rimarcato il momento non facile attraversato da chi è chiamato ad accudire persone che vivono la non autosufficienza e che sono in condizioni di fragilità. Le categorie sono molte: disabili, anziani, giovani dipendenti o con malattia psichiatrica, minori abbandonati, madri sole non sempre idonee a gestire un futuro dignitoso.

“La tendenza è quella di aggregare persone in strutture ad alto numero di posti, così da rispondere alla cosiddetta 'economia di scala' -ha sottolineato Don Albanesi- ciò significa ridurre le persone a pazienti rispondendo loro per le necessità immediate, lasciandole però senza prospettive e senza futuro”.

Da questi presupposti si è attivata la campagna "welfare umano": con l'obiettivo di dare all'assistenza un volto umano. Ciò significa accogliere ciascuno con la propria storia, ascoltare i loro sogni, agire perché la vita possa riprendere con gioia, offrendo autonomia e libertà.

L'incontro è servito per festeggiare i 25 anni della nascita della Comunità San Claudio di Corridonia e ricordare Don Lino Ramini co-fondatore insieme a Don Vinicio Albanesi.