La lezione della Giornata del mare: "Chi inquina farà il bagno nei rifiuti"

La casa del farista, la camera iperbarica, il rimorchiatore che opera in rada. Queste le curiosità della base navale, ma la Giornata del mare ha un risvolto ambientale. Troppi i rifiuti sversati sulla costa dai fiumi e dalle condotte fognarie. Insomma chi non fa la differenziata rischia di danneggiare il proprio stomaco e le proprie vacanze.



Recondita, ma non inaccessibile, la base della Marina militare, al Porto antico di Ancona, si trova a metà tra l'Arco di Traiano e la Lanterna rossa. Qui incontriamo il vicecomandante Ricci, che a 18 anni ha compiuto la scelta di tutta una vita. Poi l'ingresso all'Accademia di Livorno.

Altra storia quella del luogotenente Lombi. Una passione - quella per il mare - che nel suo caso, ci racconta, non è scoccata immediata. Invece Manuel Mitrano di professione è palombaro: una figura che ha cambiato pelle dopo la guerra in Ucraina e la rottura del gasdotto Nord Stream.