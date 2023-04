Covid, 80 euro in busta paga agli operatori sanitari. I sindacati: "Riconoscimento dovuto"

1 milione e 300mila euro per 2400 operatori sanitari, questa la sostanza dell'accordo firmato in queste ore tra regione e sindacati. L'incentivo riguarda infermieri, oss, ausiliari, tecnici e amministrativi: Personale che negli anni della pandemia è andato incontro a fatica, stress e rischi concreti per la propria salute.

L'aumento in busta paga sarà percepito dal prossimo maggio, e verrà quantificato retroattivamente, per ogni mese lavorato nel 2022. L'incentivo della Regione precede di poche settimane quelli previsti dal decreto Schillaci, che include anche l'aumento per gli straordinari: un'ora di lavoro aggiuntivo sarà pagata 100 euro, invece degli attuali 60.