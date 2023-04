UniCam: gli studenti incontrano le imprese

È il momento dell’incontro fra gli studenti dell’Università di Camerino e le imprese nelle quali un domani potrebbero lavorare. Il Career Day a Castelraimondo, organizzato da Unicam assieme a Confindustria Macerata, permette ai laureandi di entrare in contatto con le aziende, lasciare il proprio curriculum e valutare eventuali opportunità di tirocinio.

Fare esperienza di relazioni

“Abbiamo messo i nostri studenti in contatto con oltre ottanta società – spiega Graziano Leoni, pro rettore di UniCam – per avere uno scambio con loro, trovare forse un impiego, ma anche solo fare un’esperienza di relazione che si rivelerà molto importante in futuro, quando si dovranno presentare ad altre aziende”.

Aziende a caccia di talenti

La richiesta di laureati resta alta, dice Elisabetta Torregiani, delegata del rettore ai rapporti con le imprese: “Siamo un’università molto scientifica, e quindi i nostri studenti trovano lavoro immediatamente. Anzi, quest’anno non riusciamo ad evadere tutte le richieste che ci arrivano dalle aziende”.