Area protetta del Piceno: due fronti divisi davanti al mare

Mare Adriatico: piccolo, chiuso, poco profondo, pescoso. Qualcuno, trent'anni fa, si chiese se non fosse ora di considerare questo ecosistema fragile, e di creare un'area marina protetta per il Piceno. Quella discussione, poi archiviata, è tornata a galla negli ultimi anni. E adesso che l'Europa chiede la protezione entro il 2030 del 30 per cento delle acque, il tema è sul tavolo del Ministero della transizione ecologica e di sette sindaci.

I promotori del Parco marino chiedono un'area di riserva integrale aperta soltanto al ripopolamento della fauna e altre aree di tutela generale e parziale nelle quali la pesca è ammessa, ma con paletti molto precisi. Complessivamente, il tratto interessato sulla carta è di 26 chilometri, tra Marina di Altidona e la foce del Tronto. Ma non esiste ancora una perimetrazione ufficiale, come non esiste un via libera. Anzi, il dibattito è aperto sia sulle dimensioni che avrebbe l'area marina protetta sia sulle ragioni del piano. Anche tra i primi cittadini interessati alcune titubanze sono emerse strada facendo.

Ma è soprattutto tra i pescatori delle vongole che il malcontento e l'inquietudine crescono. Chiamati in causa direttamente dai promotori del Parco marino del Piceno per il loro metodo di pesca e per l'uso delle draghe idrauliche e delle cosiddette turbosoffianti, i vongolari rispondono che tantissimo è cambiato negli anni. La raccolta del prodotto ittico si è ridotta di molto, come documentato dal monitoraggio degli istituti di ricerca. E l'esistenza di un consorzio che detta regole comuni, alle quali seguono controlli e sanzioni, ha contribuito a rafforzare un senso di responsabilità maggiore per l'ecosistema.

Al contempo, però, un impatto dell'azione umana sui fondali marini è riconosciuto da innumerevoli studi scientifici. Quanto dura? Ed è meglio prevenirlo in senso assoluto creando un'area marina protetta, più o meno grande, o invece limitarlo con un sistema fortemente controllato di pesca e spingendo gli operatori all'innovazione tecnologica? La domanda è aperta, e sul mare si confrontano non solo due visioni ma due esigenze: tutela ambientale e tutela sociale.