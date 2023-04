Lo Iom a corto di fondi, l'appello per continuare a prestare assistenza ai malati oncologici

Non spegnete la luce dello IOM di Ascoli Piceno. La onlus che si occupa dell’assistenza dei pazienti oncologici rischia di dover cessare l’attività per mancanza di fondi. Le uscite dello scorso anno ammontano a 177 mila euro, a fronte di soli 13 mila euro versati dall’Asur e ad altri sostegni che non riescono a tener fronte a richieste crescenti dal territorio. Da più di 25 anni, lo IOM presta servizio su base volontaria, un’attività che entra in campo dove la sanità pubblica stenta ad arrivare. Adesso è lo IOM che ha bisogno di solidarietà. L’associazione chiede aiuto alla cittadinanza e soprattutto agli imprenditori locali