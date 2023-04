Una carrozzella joelette per visitare il Parco del Conero

Il sentiero 309 senza limiti per le persone con mobilità ridotta. Il Parco del Conero ha messo a disposizione una joelette, una carrozzella da fuori strada a ruota unica, che è stata inaugurata nel percorso attrezzato che costeggia il Lago Grande, in occasione dell'iniziativa Portonovo in fiore. Il nuovo mezzo, acquistato grazie a fondi regionali, consente di raggiungere il Piangrande e il Belvedere Nord, punti panoramici inaccessibili finora, e amplia la fruibilità del Parco in continuità con il progetto partito nel 2017 "Sentieri per tutti".

La carrozella potrà essere richiesta al centro visite del parco a Sirolo e utilizzata in comodato d'uso gratuito. Per il suo funzionamento servono dalle 2 alle 4 persone, e i visitatori potranno chiedere l'ausilio dei conduttori certificati e delle guide del parco. Tra i conduttori, che hanno seguito il corso di formazione per l'utilizzo del mezzo, ci sono gli InSuperAbily dell'associazione Orizzonte autonomia onlus.