Le Marche al salone, quarte in Italia nel Legno-Arredo

Cucine, cappe aspiranti, illuminazione, ma anche salotti, mobili da giardino, complementi d'arredo.

Le Marche, con una produzione di quasi 4 miliardi di euro, sono la quarta regione per fatturato nella Filiera Legno-Arredo. Il fatturato alla produzione ammonta a quasi 4 miliardi di euro nel 2022, le imprese sono più di 2.100 e gli addetti totali oltre 19.500. Un distretto fatto di grandi realtà produttrici, in particolare di cucine, con un peso del 12% sul totale Italia secondo i dati del Centro Studi Federlegno Arredo.

Le Marche, con più di 945 milioni di euro nel 2022 e una crescita del 10,4% rispetto al 2021, sono la quinta regione per valore esportato della Filiera Legno-Arredo.

Nonostante la crisi Ucraina prima e delle materie prime poi, fino al rialzo dei prezzi e alla telenovela bonus, il settore del legno e arredo va con incremento dei fatturati. E' proprio per questo che i lavoratori del settore chiedono più soldi in busta paga in un momento in cui da un lato l'inflazione erode il loro potere d'acquisto. Perché - dicono - il settore va bene anche grazie a condizioni eccezionali che stanno per finire. In particolare i bonus edilizi e il bonus mobile