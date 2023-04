Nuova mobilitazione nella valle dei polli

Nella valle dei polli, il Comitato per la Vallesina presenta un'istanza per chiedere una sospensione della produzione finchè non saranno rispettate le soglie di emissioni odorigene di ammoniaca previste dall'autorizzazione ambientale. In linea d'aria le case sono distanti circa 500 metri dai capannoni, anche meno. Ed è proprio l'aria a preoccupare gli abitanti di Ripa Bianca, stretti tra l'oasi naturalistica e l'allevamento Fileni.

Nel servizio le interviste all'avvocata Monia Mancini e a Fiorenzo Angeletti, membro del comitato per la Vallesina