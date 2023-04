L'archeologa: "Una grande emozione. Ora nuovi accertamenti per capire se è la basilica di Vitruvio"

“Anche dopo tanti anni, quando ci si trova di fronte a ritrovamenti come questi, l'emozione c'è”. Lo racconta alla Tgr Marche a Buongiorno regione Ilaria Venanzoni, archeologa della Soprintendenza di Ancona, Pesaro e Urbino, impegnata nel cantiere di quella che appare come la possibile basilica di Vitruvio.

Con tutte le cautele del caso, la studiosa spiega che ci si trova molto probabilmente di fronte a un edificio pubblico, affacciato sul foro della città. “Se sia veramente la basilica di Vitruvio è prematuro per dirlo”.

Ma il punto ora sono le ricerche ulteriori che devono essere fatte. “L'attesa è normale, ci sono tempi tecnici da rispettare per ricevere i fondi necessari da Roma”. Poi l'occupazione temporanea del bene privato per accertamenti a carico dello Stato che riguardano la consistenza sia in estensione che in profondità di ciò che è stato trovato". Nel frattempo il proprietario dell'immobile dovrà lasciarlo a disposizione. Come ha reagito alla scoperta? “Dovrebbe dirlo lui, io di certo posso dire che è stato molto disponibile con noi archeologi e di questo vorrei ringraziarlo”, ci racconta Ilaria Venanzoni, al lavoro in diversi cantieri di Fano. Del resto, la città continua a svelare dettagli e motivi di studio nel suo sottosuolo che si devono all'epoca romana e ancora prima alle frequentazioni preistoriche.