Il sogno di Massimo: "Voglio fare il fornaio"

Acqua, farina, lievito madre, mani giovani ma sapienti. Una passione nata per gioco, un sogno che diventa realtà. Ha solo 27 anni, idee chiare e tanta tenacia. Massimo Ingegni, dopo essersi formato a Milano, ha deciso di tornare alle origini, aprendo un piccolo forno artigianale nella sua Mercatello sul Metauro.

Un borgo montano, poco più di 1300 abitanti. Una piazza non facile per avviare un'attività.

Alta qualità, chilometro zero. Sapori antichi del passato ma che guardano al futuro, grazie a pochi ma buoni ingredienti.

E' passione quella di Massimo. La vedi nei pani, tutti diversi, nelle pizze e nei tanti dolci da forno.

Il fornaio, un lavoro faticoso. I giovani lo snobbano. Il sacrificio degli orari e dei giorni di festa. Per Massimo è una missione, vuole contribuire a tenere vivo il suo paese.