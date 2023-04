Grilli buoni da mangiare

Dall'inizio del 2023, in tutta Europa è possibile commercializzare farina di grillo per il consumo alimentare umano. E a Montecassiano c'è l'unica azienda in Italia ad essersi lanciata in questa produzione. La storia della Nutrinsect inizia nel 2016 e questi primi sette anni sono serviti a mettere a punto allevamento e lavorazione tentando qualcosa che non era mai stato fatto.

I grilli crescono dentro contenitori, delle sorte di alveari e dopo 30 giorni sono pronti per essere lavorati. Poi c'è la macinazione e si arriva alla farina. Il primo errore quando si parla di farina di grillo è pensare che possa essere paragonata alla farina di grano. In realtà il confronto va fatto con la carne perchè è un alimento iperproteico. Ma con una serie di vantaggi. Per ottenere un chilo di farina serve 7 volte meno mangime rispetto a un chilo di bovino e appena 5 litri d'acqua rispetto a 15mila. Ecco perchè il grillo – come altri insetti – è descritto da qualcuno come il cibo del futuro. Eppure attorno a questi nuovi cibi c'è molto scetticismo tanto che il governo ha deciso che la vendita di questi prodotti dovrà essere in scaffali separati.

La farina di grillo è destinata per ora a rimanere una nicchia. Anche per i costi che restano alti, fra i 60 e i 70 euro al chilo. Inoltre, la stessa Nutrinsect per ora può commercializzarla solo come cibo destinato agli animali, le tartarughe ad esempio, anche se conta entro l'anno di ottenere l'autorizzazione europea per il consumo umano come hanno già fatto un'azienda olandese e una vietnamita. Poi sarà possibile partire su una produzione in grande scala con il coinvolgimento degli allevatori del territorio che avranno un'occasione per diversificare rispetto al tradizionale allevamento di bestiame. Un progetto che ha già attirato l'attenzione della famiglia Guzzini, ad esempio, entrata nel capitale dell'azienda così come la Fondazione Marche. Segno che anche l'imprenditoria tradizionale segue da vicino questa nuova frontiera.