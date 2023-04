Scuola: a Macerata un patto per la sicurezza di tutto il personale e degli studenti

Formazione, sicurezza e benessere. Queste le parole chiave del protocollo d'intesa firmato oggi nella Prefettura di Macerata per tutelare personale e studenti del mondo della scuola. L'accordo, sottoscritto anche dall'azienda sanitaria territoriale e dall'Inail del capoluogo marchigiano, prevede tre punti principali.

Il primo è l'aggiornamento dei docenti, che seguiranno dei corsi sulla sicurezza in aggiunta alla formazione già prevista. Il secondo è un'iniziativa per rafforzare la tutela degli studenti impegnati nei PCTO, i Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, l'ex alternanza scuola-lavoro.

Il terzo ha come obiettivo il benessere psicologico del personale scolastico docente e non docente, che, in caso di stress particolarmente intenso associato al lavoro, potrà chiedere aiuto ai professionisti dell'AST. In futuro, il protocollo potrebbe essere replicato anche in altre realtà territoriali. Un passo importante, secondo l'Inail, perché il rischio sul lavoro nella scuola non è inferiore a quello che si riscontra nel mondo delle imprese.