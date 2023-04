La montagna marchigiana punta su un unico marchio per la promozione

Catria, Nerone, Bolognolaski, Frontignano, Sarnano-Sassotetto: i comprensori della montagna delle Marche hanno deciso di iniziare a lavorare insieme, strutturando un nuovo progetto speciale di promozione turistica con Marche Outdoor. Il progetto è stato presentato nella sede della Camera di Commercio delle Marche ad Ancona. Il piano prevede di strutturare un brand unico insieme all'Agenzia del turismo e dell'internazionalizzazione della Regione Marche; promuovere progetti di rete in campo gastronomico a partire dal tartufo, avviando una collaborazione con gli chef stellati; digitalizzare l'offerta turistica dei comprensori in un unico portale (#lamontagnadellemarche).



Per quel che riguarda le risorse, nel 2022 la Regione ha concesso contributi per oltre 2,7 milioni di euro a 204 imprese beneficiarie situate nei comuni all'interno dei comprensori sciistici delle Marche. Altri 800mila euro sono in attesa dello svincolo statale.

Altri 30 milioni di euro previsti in un decreto in via di definizione andranno a favore delle imprese esercenti gli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, degli stabilimenti termali e delle imprese turistico-ricettive che svolgono la propria attività nei comuni ubicati all'interno dei comprensori sciistici della dorsale appenninica