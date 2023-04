Gira ancora la ruota della macina a pietra. Un tempo ci si produceva farine. E' Giovanni a muoverla, sotto gli occhi attenti della sua amata Gabriella. Lui, capo cantiere navale in pensione, lei ex insegnante. Insieme nella vita, e uniti da una grande passione per il Museo di storia Mezzadrile Sergio Anselmi, a Senigallia.

Una storia che ha segnato per anni il tessuto sociale ed economico delle Marche. E per non perdere questo patrimonio, Giovanni e Gabriella vogliano tramandarlo alle nuove generazioni. Loro, sono solo due dei volontari dell'associazione impegnata nelle molteplici attività in programma, tutto l'anno, all'interno della struttura museale. Dove a farla da patrone sono gli oltre 2 mila attrezzi. Un percorso a partire dall'ottocento agli anni sessanta del secolo scorso. Di stanza in stanza rivivono usi e costumi di quei tempi.

Un percorso sviluppato su tre piani, dove poter ammirare la ricostruzione di una casa colonica. Le cantine con il ciclo del vino. Non mancano le curiosità, come uno dei primi manifesti a colori dove si smaterializza l'uomo con l'aratro, sostituito dalla donna alla guida del primo trattore.

Collezioni in continuo arricchimento, grazie alla direttrice Ada Antonietti che segue il solco segnato dal fondatore del museo: Sergio Anselmi, professore di storia economica e grande studioso della storia agricola e commerciale marchigiana.

L'esposizione è allestita in tre piani all'interno del convento, quattrocentesco, di Santa Maria delle Grazie, legato ai frati francescani. Della loro presenza, oggi, resta solo una statua in legno di Santa Caterina d'Alessadria, per la quale si cerca un mecenate per restaurala.

Il Museo, di proprietà comunale, è aperto tutti i giorni ad ingresso gratuito, con possibilità di visite guidate.