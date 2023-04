Rane meccaniche per il Palio

Rane meccaniche al posto delle vere, è la novità dello lo storico Palio di Fermignano. Dopo 57 anni, c'è attesa per assistere, domenica prossima, alla prima corsa con la variante degli anfibi.

La presenza degli animali nella corsa con le carriole infastidisce, da anni, le associazioni ambientaliste. Una pressione volta alla tutela degli animali. La soluzione potrebbe arrivare proprio da una rana giocattolo, ma è tutto da vedere.

Nel frattempo per le vie i bambini si allenano in attesa della corsa. Mentre si allestiscono le locande e gli stand per la kermesse. Tanti gli eventi in programma per il fine settimana, tra mostre, spettacoli, musica e gastronomia.