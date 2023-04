Ecco lo Sciacallo dorato, ripreso per la prima volta nelle Marche

Vederlo nelle campagne marchigiane è stata un'emozione per Michel Giaccaglia, biologo di Chiaravalle. Lo sciacallo dorato da queste parti non era mai stato ripreso. Giaccaglia ha postato il video con le immagini della sua scoperta - concesse in esclusiva alla Tgr Marche - sul suo canale YouTube, raccogliendo circa 3500 visualizzazioni in ventiquattr’ore.

Poco più grande di una volpe lo sciacallo dorato è un animale arrivato da diversi anni dai Balcani prima in Friuli Venezia Giulia e poi espandendo il suo areale principalmente nel nord Italia e ora anche nella nostra regione.