La Lube vola in semifinale. Battuta Verona che era avanti nella serie 3 a 0

Una vittoria tutta d'un fiato per decollare verso la semifinale. La Lube Civitanova in gara 5 sfodera tutto il talento dei suoi giovani e manda a casa Verona.

3-0 il finale (parziali a 19, 23 e 23) che però dice molto poco sul “come” Civitanova abbia strappato dalle mani della WithU la partita decisiva della serie. Due set su tre vinti in rimonta (il secondo e il terzo) per riassumere l’andamento in salita di tutta la serie: grande prova di Nikolov e Yant (15 punti a testa) ma strepitosa anche quella di Zaytsev