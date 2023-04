I genitori dei pazienti psichiatrici: "In troppi si vergognano di avere un figlio diverso"

Si chiama Servizio Sollievo, esiste da 12 anni nell'ambito socio-territoriale 12, 7 comuni a nord di Ancona che hanno messo in rete operatori, pazienti psichiatrici e famiglie. Gli utenti imparano a raccontarsi, scrivendo, dipingendo, recitando su un palco.

La cooperativa COOSS, che è parte del progetto, mira a combattere lo stigma che circonda la malattia mentale: una questione che coinvolge in prima battuta i genitori del paziente psichiatrico.

L'associazione dei familiari, Serenamente, ha sede a Falconara Marittima, in via Leopardi 10. Per devolvere il 5 per mille a Serenamente basta inserire nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale 93103940420.