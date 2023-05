La pinacoteca Molajoli di Fabriano in 3D grazie agli allievi dell'Istituto comprensivo Romagnoli

All'interno il crocifisso restaurato di Friburgo, opera dello scultore Allegretto Nuzi. Una pala ricomposta nella sua interezza giusto l'anno scorso, grazie al lavoro di ricerca dei carabinieri. In cortile i piccoli allievi dell'Istituto comprensivo Romagnoli: è opera loro il modellino che riproduce la sede della Pinacoteca Molajoli, l'ospedale di Santa Maria del Buon Gesù.

Tocando i tasti neri ricavati sul modellino una guida audio riproduce le informazioni registrate con la voce dei ragazzi del Romagnoli. Un modo per portare anche i non vedenti alla scoperta della storia di questo edificio. L'ospedale fu costruito nel '400, per raccogliere le strutture ospedaliere di Fabriano; poi, fu utilizzato come brefotrofio femminile e come istituto psicopedagogico. Nel 2007, la riapertura al pubblico come Pinacoteca.

Oltre al modellino in 3D i ragazzi - sotto la guida di esperti del settore - hanno scritto un romanzo, con l'aiuto dell'Intelligenza artificiale: i protagonisti sono loro, in un viaggio nel passato e nel futuro, che li porterà a sconfiggere nientemeno che la pandemia da Covid 19.