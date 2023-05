Regione e Provincia alla conta dei danni. Acquaroli: "Rendere più facile la pulizia dei fiumi"

Dopo due giorni difficilissimi sul fronte meteo, è arrivato il tempo di fare la conta dei danni. La Regione ha già avanzato ieri la richiesta di stato di emergenza al ministro della Protezione Civile Nello Musumeci e a Fabrizio Curcio capo della Protezione Civile. Ma oggi il presidente Acquaroli è stato nel pesarese insieme al presidente della provincia Paolini e a consiglieri regionali e parlamentari per fare il punto della situazione.

Acquaroli: “I dati raccolti serviranno per lo stato di emergenza”

Acquaroli ha visitato i comuni di Gabicce, Montegrimano Terme, Sassocorvaro Auditore e Pesaro facendo il punto sui danni con le amministrazioni comunali e i tecnici. "Superata la fase strettamente emergenziale - ha spiegato - andiamo alla conta dei danni. Ci sono numerosi smottamenti e frane, va

ripristinata la viabilità e vanno rimessi in sicurezza i luoghi più colpiti".

In una giornata finalmente asciutta, è stato possibile fare una prima ricognizione complessiva, i cui risultati verranno trasmessi poi alla Protezione civile

nazionale e al ministero. "I dati - ha aggiunto Acquaroli - andranno a sostegno della richiesta già inviata dello stato di emergenza per poi poter

mettere mano immediatamente agli interventi di somma urgenza a partire da strade e infrastrutture".

L'analisi del presidente della Regione si è poi allargata alla manutenzione dei fiumi. “Sicuramente precipitazioni così abbondanti in poco tempo mettono in crisi i territori. D'altra parte un approccio legislativo ideologico utilizzato nella gestione dei fiumi e della pulizia degli alvei, negli anni ha portato ad una normativa molto restrittiva che oggi può apparire come un limite ad una migliore manutenzione ordinaria e straordinaria e messa in sicurezza del territorio”. In questa occasione comunque, "nella nostra regione possiamo dire che i fiumi principali hanno tenuto - ha aggiunto Acquaroli - Quello che è

andato in crisi è stato il reticolo inferiore dei corsi d'acqua minore".

Paolini: “Milioni di danni, serve lo stato d'emergenza”

Il presidente della Provincia di Pesaro e Urbino, Giuseppe Paolini, in queste ore ha parlato di "milioni di euro di danni" nel ribadire la richiesta di stato di emergenza per la provincia ai due deputati Pd, Augusto Curti e Irene Manzi, che lo hanno incontrato nel loro sopralluogo odierno tra costa e entroterra. "Abbiamo espresso massima solidarietà alla Provincia - le parole di Curti - Superata l'emergenza, il nostro impegno sarà totale anche nella seconda

fase per fare arrivare le risorse necessarie ad aziende, attività commerciali e famiglie. Parliamo di fondi per la ricostruzione: in commissione Ambiente alla Camera, dove con tutta probabilità passerà il provvedimento, esporremo le nostre richieste".

Manzi ha precisato che "martedì prossimo si terrà il Consiglio dei ministri sul primo decreto per le regioni colpite. In queste ore si stanno quantificando i fondi: auspichiamo massima collaborazione tra maggioranza e minoranza. Noi faremo la nostra parte perché i territori siano messi in sicurezza e i fondi

vadano alle attività e alle famiglie colpite".