Alta velocità e linee storiche, i treni centrali nello sviluppo regionale

Meno di dieci i chilometri tra le stazioni di Genga e Serra San Quirico. Un anello brevissimo della Orte-Falconara. Ma è qui che si gioca la sfida dei tempi tra Ancona e la capitale: ridurli, l'obiettivo.

Ci sono 500 i milioni dal PNRR per il raddoppio della linea. Ma il rischio è vederli svanire, perché il progetto è in chiaro ritardo. Lo denuncia da mesi un comitato civico; lo ha ribadito ieri il Partito democratico, in una protesta a Fabriano. Ma la Giunta regionale rilancia, con il governatore Francesco Acquaroli a Urbino, in un incontro sul potenziamento delle ferrovie marchigiane. La Orte-Falconara il pilastro strategico, insieme all'alta velocità lungo l'Adriatico.

Una ragnatela di vie che può consegnare benefici al traffico passeggeri e merci, e anche alimentare il turismo. Ridare linfa a rami secchi, come la Fano Urbino e la Fabriano-Pergola. Quest'ultima pronta a ripartire, dopo i danni subiti con l'alluvione.

Si parla anche di Fabriano, dove il dopolavoro ferroviario cura un piccolo museo di cimeli e vorrebbe riportare nei depositi della stazione le vecchie locomotive a vapore. Si può fare