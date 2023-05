Ancona, il confronto a tre: Battino, Simonella, Sparapani

Tre i candidati sindaci a confronto:

Enrico Sparapani, 50 anni, candidato sindaco per il Movimento 5 Stelle

Marco Battino, 22 anni, candidato sindaco per la lista "Ripartiamo dai giovani"

Ida Simonella, 55 anni, candidata sindaca per le liste ("Ancona Futura, "Ancona-Diamoci del Noi", "Pd", "Riformisti Azione-Iv-Calenda", "Ancona Popolare-Centristi" e "Repubblicani".