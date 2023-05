L'Atletico Ascoli conquista a Urbino la serie D

Nel servizio, l'intervista a Vincenzo Casale, capitano dell'Atletico Ascoli

Calcio Dilettanti. L'ultima giornata del Campionato regionale di Eccellenza 2022/2023 è finita con i giocatori dell'Atletico Ascoli a festeggiare sotto il settore dei tifosi arrivati a Urbino fin dal Piceno. In mostra, sugli spalti, lo striscione “Più Di così”, con una “D” gigante. L'Atletico Ascoli, per la prima volta, sbarca in D, dopo gli ultimi 90 minuti con il cuore in gola. Il Fossombrone, secondo, che batte L'Atletico Gallo con un gol gioiello del suo capitano Lorenzo Pagliari, da una parte, e L'Atletico Ascoli che, a Urbino, piega la squadra di casa, con lo stesso punteggio: 1-0. E, poi, il triplice fischio.

In panchina, Sergio Pirozzi, l'ex sindaco di Amatrice, oggi consigliere regionale in Lazio. Un passato sulla panchina dell'Ascoli primavera. Una storia nella storia. Dopo l'intervento chirurgico è stato chiamato, dall'Atletico Ascoli, a quattro giornate dalla fine.