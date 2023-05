Ascoli frenato dal Cosenza

Calcio, serie B. Niente miracolo, stavolta. Pareggio agrodolce quello con il Cosenza viziato da una ripresa complicata, poco consona alle ambizioni di playoff. Gara molto condizionata dalla partenza fulminante del Cosenza. Sessanta secondi dal calcio d’inizio, calcio d’angolo di D’Urso, testa dell’ex D’Orazio perso da Dionisi e palla in fondo al sacco. D’Orazio, lo scorso anno 29 presenze e 1 gol in bianconero, non ha esultato.

I bianconeri frastornati rischiano anche di andare sotto di brutto ma vengono graziati da Marras che al 25’ a un metro dalla porta spalancata spara alto.

L’Ascoli si sveglia: prima una punizione di caligara al 32’ da posizione molto defilata, respinta da Micai, poi un colpo di testa di Dionisi al 35’, bravo ancora Micai. Prove generali del pareggio: calcio d’angolo di Caligara, respinta di D’Orazio, Buchel raccoglie al volo con un sinistro di rara bellezza e potenza che si insacca. Un gol che richiama la vittoria di Ferrara dello scorso anno, sempre su gol pazzesco del regista e invece porta solo una scarica di calci d’angolo per i bianconeri. Ti aspetti un Ascoli arrembante nella ripresa e invece c’è il Cosenza che prova ad avanzare il baricentro: eppure il primo brivido è ancor ianconero, sinistro dal limite di Proia all’14’ deviato in tuffo da Micai. Il Cosenza prende coraggio e campo grazie anche alla spinta di Florenzi, l’Ascoli agisce di rimessa ma naviga nell’imprecisione: ultimo brivido ancora firmato da Caligara su cui Lungoyi devia e la palla colpisce la parte superiore della traversa. Nei posti al sole ora ci sono Venezia e Palermo, un punto dietro l’Ascoli che siede sul nono posto insieme a Reggina e Pisa. Al Granillo sarà durissima e potrebbe anche non bastare vincere per entrare nei playoff ma nella serie B mai dire mai.