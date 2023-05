Calenda: Azione con il Pd ad Ancona per un progetto riformista

"Siamo aperti al fatto che dal Partito Democratico si possa sostenere un progetto riformista", spiega il leader di Azione Carlo Calenda a chi gli chiede il perché ad Ancona la sua lista - insieme a Italia Viva e ai socialisti - sostenga la candidata sindaca del Pd Ida Simonella. Per Calenda a contare sono le proposte per la città. “Bisogna evitare che i soldi del Pnrr non vengano spesi - dice - o sarebbe il disastro". A margine i temi nazionali, come il tavolo delle riforme istituzionali cui la premier Meloni ha invitato per la prossima settimana anche le opposizioni. “No all'ipotesi semipresidenzialismo - afferma Calenda - Azione è a favore del premierato”. E infine una risposta a Tajani che alla convention di Forza Italia ha detto che al centro c'è uno spazio da conquistare. Calenda rilancia la proposta di una federazione di area liberaldemocratica e riformista su temi concreti come sanità o fondi europei