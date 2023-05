Decreto lavoro, i sindacati: "Ok il taglio al cuneo, ma attenti alla precarietà"

I pilastri del Decreto Lavoro presentato dal Governo al vaglio dei sindacati regionali Cisl e Uil. Promosso, in parte, il taglio del cuneo fiscale, giudizio sospeso ma tendente al negativo per le nuove norme sui contratti a termine e per l'assegno di inclusione. Bene la riduzione di quattro punti del carico fiscale e contributivo. Un taglio che, secondo Palazzo Chigi, metterà fino a 100 euro al mese nelle tasche dei lavoratori con reddito tra i 25 e i 35 mila euro. Solo sei mesi, però, la durata del provvedimento.

Da valutare con attenzione l'alleggerimento dei vincoli sui contratti a tempo determinato: potranno essere rinnovati fino a 24 mesi.

Infine, l'assegno di inclusione, che dal 2024 manderà in soffitta il reddito di cittadinanza: riservato a soggetti con ISEE fino a 9.360 euro. Previsti sostegni fino a 500 euro per 18 mesi per over 60 e disabili. Ma il problema rimane l'accesso al mondo del lavoro.

In primo piano anche Whirlpool, con il via libera del Governo alla fusione con i turchi di Arcelik. Da capire le prospettive per i due stabilimenti marchigiani.