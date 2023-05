Caro affitti, le difficoltà degli studenti

Gli universitari protestano in tutta Italia, per il caro affitti. Milano è l'epicentro. Chiedono che il pieno diritto allo studio sia loro riconosciuto. A Macerata non ci sono state mobilitazioni, ma non mancano le difficoltà. Non solo per i prezzi alti, ma anche per la scarsità di stanze.

Francesca, studentessa in Scienze politiche e rappresentante del Consiglio degli studenti, vive in una casa a Macerata, con altre due persone. Spende, per una doppia, 185 euro al mese, escluse le spese. La singola costa 200 euro. Si è mossa con molto anticipo. Prima che i prezzi degli affitti cominciassero a salire. Ci sono compagni di corso di Francesca che pagano più di 220 euro al mese per una camera singola o 200 euro per una doppia.

Un effetto del ritorno in aula in presenza, dopo il Covid-19. Tante le richieste, ma troppo poche le case. Ed è questa - prima ancora dei prezzi - la vera questione a Macerata. Un paradosso, per una città che vive di Università.

Il problema della scarsità di alloggi - raccontano gli studenti - riguarda anche gli studentati Erdis, l'Ente regionale per il diritto allo studio. Ce n'è uno nuovo in città: l'Hotel Claudiani, 60 posti per i borsisti, ma non sono sufficienti. Macerata è tra le città universitarie marchigiane dove la carenza è più evidente.

Nel video, l'intervista telefonica a John McCourt, Rettore dell'Università di Macerata