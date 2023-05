Caro affitti, vivere da studente fuorisede in 9 metri quadrati

Gli alloggi per gli studenti fuorisede a Milano. Alessandro Cerioni ci accoglie nell'appartamento in cui vive, in 9 metri quadrati, per 650 euro al mese, più le spese. Una soffitta recuperata al sesto piano di uno stabile in Porta Venezia. Il gabinetto è dentro la doccia e il letto è montato sopra l'ingresso, con una spanna d'aria a disposizione.

Alessandro è marchigiano, di Jesi. Ha 24 anni. Sta facendo un dottorato in Ingegneria fisica al Politecnico. Prende 1.400 euro al mese di borsa di studio. Questa è la sistemazione più economica che è riuscito a trovare, per non gravare sui genitori, mentre spera in una soluzione reale al problema. Come tanti altri ragazzi che da 23 giorni, per protesta, hanno piantato le tende davanti all'Università. Ormai sono una cinquantina quelli che dormano in piazza Leonardo, per chiedere interventi strutturali. Nel frattempo, è impossibile non pensare al talento anticipatore di Renato Pozzetto e del suo “Il ragazzo di campagna”.

Nel video, l'intervista ad Alessandro Cerioni, studente in Ingegneria fisica al Politecnico di Milano