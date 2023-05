Conte ad Ancona: "Presidenzialismo non risolve"

Ama immergersi nella folla l'ex premier, Giuseppe Conte, che arriva ad Ancona nell'ultima domenica di campagna elettorale. La scelta di evitare il palco è una precisa scelta di comunicazione che si è vista più volte in questa settimane in giro per l'Italia. Lo aspettano circa trecento persone con una folta rappresentanza del Bangladesh a supporto del candidato bengalese nelle liste del Movimento 5 stelle. Davanti ai suoi, Conte parla di comunità energetiche, di una città di Ancona che va amministrata all'insegna della sostenibilità ambientale. Sullo sfondo resta la questione delle alleanze con il partito democratico. Conte attacca poi il governo. Sul Pnrr dove accusa l'esecutivo di non essere in grado di spendere i soldi. Ma anche sul decreto lavoro del primo maggio. "Il taglio del cuneo fiscale è per sei mesi - ha argomentato - ma l'aumento della precarizzazione del lavoro è per sempre". Sul tavolo per le riforme convocato dalla presidente del consiglio Meloni, infine, Conte promette di sedersi al tavolo per ascoltare. Con paletti precisi: no a stravolgere l'assetto costituzionale e no al presidenzialismo. Dopo Ancona, Conte ha fatto tappa anche a Castel di Lama a supporto del sindaco 5Stelle, Mauro Bochicchio.